Требовал 4 тысячи долларов: в Черкасской области на взятке задержали чиновника

В Черкасской области полицейские задержали главу объединенной территориальной общины. Он вымагал и получил взятку в размере 4 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины .

Чиновник получил деньги за помощь в заключении договора для осуществления хозяйственной деятельности. За эту сумму он обещал предпринимателю повлиять на директора одного из коммунальных предприятий области. А взамен представитель частного предприятия должен был беспрепятственно заключить с коммунальным предприятием договор об осуществлении хозяйственной деятельности.

Председатель объединенной территориальной общины задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении подозрения по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.