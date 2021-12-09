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Требовал 4 тысячи долларов: в Черкасской области на взятке задержали чиновника

Новина українською →
Черкасская область, Четверг 09 декабря 2021 12:25
Требовал 4 тысячи долларов: в Черкасской области на взятке задержали чиновника Фото: полицейские задержали на взятке чиновника (gp.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В Черкасской области полицейские задержали главу объединенной территориальной общины. Он вымагал и получил взятку в размере 4 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Чиновник получил деньги за помощь в заключении договора для осуществления хозяйственной деятельности. За эту сумму он обещал предпринимателю повлиять на директора одного из коммунальных предприятий области. А взамен представитель частного предприятия должен был беспрепятственно заключить с коммунальным предприятием договор об осуществлении хозяйственной деятельности.

Председатель объединенной территориальной общины задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении подозрения по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

Фото: чиновника задержали на взятке (mvs.gov.ua)

Напомним, на судью Амур-Нижнеднепровского районного суда Оксану Богун открыли уголовное производство по 366 статье Уголовного кодекса Украины - получение взятки.

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