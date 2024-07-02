Воротар збірної Португалії розкрив секрет успішної серії пенальті з рекордом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

24-річний воротар став головним героєм непростої перемоги піренейців. Він парирував усі три удари словенців у післяматчевій серії одинадцятиметрових.

"Це, напевне, найкращий матч у моєму житті. Я зосередився на своїй роботі. Я керувався внутрішніми відчуттями. Звісно, ми проаналізували виконавців пенальті, але гравці змінюються і вони змінюють напрямки ударів. Я дуже щасливий та неймовірно радий допомогти команді", – розповів кіпер.

Діогу Кошта встановив рекорд чемпіонатів Європи. Він став першим воротарем в історії турніру, який парирував три удари в серії пенальті. Для португальця цей рекорд – другий, пов'язаний з одинадцятиметровими. У сезоні 2022/23 Ліги чемпіонів він відбив 3 пенальті за один матч.

Португалія вийшла в чвертьфінал Євро-2024. Там суперником команди Діогу Кошти стала збірна Франції. Поєдинок відбудеться 5 липня в Гамбурзі.