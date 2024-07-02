ua en ru
Вт, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вратарь сборной Португалии раскрыл секрет успешной серии пенальти с рекордом

Франкфурт-на-Майне, Вторник 02 июля 2024 11:59
UA EN RU
Вратарь сборной Португалии раскрыл секрет успешной серии пенальти с рекордом Фото: Диогу Кошта заслуженно забрал награду игроку поединка (x.com/EURO2024DE)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер национальной команды Португалии Диогу Кошта поделился соображениями о победном матче 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Словении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

24-летний вратарь стал главным героем непростой победы пиренейцев. Он парировал все три удара словенцев в послематчевой одиннадцатиметровой серии.

"Это, наверное, лучший матч в моей жизни. Я сосредоточился на своей работе. Я руководствовался внутренними чувствами. Конечно, мы проанализировали исполнителей пенальти, но игроки меняются и они меняют направления ударов. Я очень счастлив и невероятно рад помочь команде", – рассказал. кипер.

Диогу Кошта установил рекорд чемпионатов Европы. Он стал первым вратарем в истории турнира, парировавшим три удара в серии пенальти. Для португальца этот рекорд – второй, связанный с одиннадцатиметровыми. В сезоне 2022/23 Лиги чемпионов он отразил 3 пенальти в одном матче.

Португалия вышла в четвертьфинал Евро-2024. Там соперником команды Диогу Кошты стала сборная Франции. Поединок состоится 5 июля в Гамбурге.

К слову, ранее Франция минимально одолела сборную Бельгии в 1/8 финала Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024 Португалия
NEWS
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро