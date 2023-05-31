Воротар збірної отримав варіант на Альбіоні: там провалився інший українець

"Кельти" зацікавлені в підписанні українця. 24-річний воротар нібито стане заміною досвідченому англійцю Джо Харту.

Менеджмент "Селтіка" розчарований формою ветерана. У літнє трансферне вікно шотландський гранд вийде на ринок задля купівлі заміни розкритикованому кіперу. Одним із варіантів підсилення воротарської позиції став Лунін.

Український кіпер втратив довіру тренерського штабу "Реала". Керманича мадридців Карло Анчелотті не вразили виступи Луніна в нинішньому сезоні. Найближче літо – останній шанс "вершкових" заробити на трансфері українця, контракт якого з Королівським клубом чинний до 30 червня 2024 року.

У сезоні 2022/23 Лунін провів 12 матчів за "Реал" у всіх турнірах, у яких пропустив 13 м'ячів. Чотири поєдинки воротар відіграв "на нуль". У лавах "Селтіка" в 2019-2021 рр. не зміг закріпитися Мар'ян Швед. Український вінгер зіграв за "кельтів" лише 3 матчі (1 гол).