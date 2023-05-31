RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вратарь сборной получил вариант на Альбионе: там провалился другой украинец

Фото: Андрей Лунин на тренировке "Реала" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Список претендентов на голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина пополнился шотландским "Селтиком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Кельты" заинтересованы в подписании украинца. 24-летний вратарь якобы станет заменой опытному англичанину Джо Харту.

Менеджмент "Селтика" разочарован формой ветерана. В летнее трансферное окно шотландский гранд выйдет на рынок для покупки замены раскритикованному киперу. Одним из вариантов усиления вратарской позиции стал Лунин.

Украинский кипер потерял доверие тренерского штаба "Реала". Наставника мадридцев Карло Анчелотти не поразили выступления Лунина в нынешнем сезоне. Ближайшее лето – последний шанс "сливочных" заработать на трансфере украинца, контракт которого с Королевским клубом действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне 2022/23 Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Четыре поединка вратарь отыграл "на ноль". В рядах "Селтика" в 2019-2021 гг. не смог закрепиться Марьян Швед. Украинский вингер сыграл за "кельтов" всего 3 матча (1 гол).

К слову, ранее форвард Русин получил вызов в сборную Украины вместо Яремчука.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РеалЧемпионат ИспанииАндрей ЛунинСелтик