Вратарь сборной получил вариант на Альбионе: там провалился другой украинец

"Кельты" заинтересованы в подписании украинца. 24-летний вратарь якобы станет заменой опытному англичанину Джо Харту.

Менеджмент "Селтика" разочарован формой ветерана. В летнее трансферное окно шотландский гранд выйдет на рынок для покупки замены раскритикованному киперу. Одним из вариантов усиления вратарской позиции стал Лунин.

Украинский кипер потерял доверие тренерского штаба "Реала". Наставника мадридцев Карло Анчелотти не поразили выступления Лунина в нынешнем сезоне. Ближайшее лето – последний шанс "сливочных" заработать на трансфере украинца, контракт которого с Королевским клубом действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне 2022/23 Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Четыре поединка вратарь отыграл "на ноль". В рядах "Селтика" в 2019-2021 гг. не смог закрепиться Марьян Швед. Украинский вингер сыграл за "кельтов" всего 3 матча (1 гол).