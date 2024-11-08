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Воротар "Вінніпега" з черговим шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Коннор Хеллібак націлився на "Везіну" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Вінніпег Джетс" Коннора Хеллібака першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Американський страж воріт забезпечив "Джетс" перемогу над "Колорадо" з футбольним рахунком. Єдиною шайбою в дебюті поєдинку відзначився Віларді.

Хеллібак парирував 35 кидків хокеїстів "Евеланш". Прогнозовано відсоток сейвів воротаря склав 100%. Цей шатаут став для голкіпера вже третім у нинішньому сезоні. Коефіцієнт надійності американця зріс до 1.91 пункта (11 матчів).

"Вінніпег" Хеллібака здобув 13-ту перемогу за 14 поєдинків регулярки. "Джетс" закріпили лідерство в Центральному дивізіоні та Західній конференції загалом. Перервати переможну серію канадців намагатиметься "Даллас" у суботу, 9 листопада.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Кароліни" Джек Рословіч і вінгер "Нью-Джерсі" Єспер Братт. Перший дублем і результативною передачею доклався до розгрому "Піттсбурга" (5:1). Натомість другий закинув дві шайби та оформив асист у перестрілці з "Монреалем" (5:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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