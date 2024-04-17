Воротар "Вашингтона" з путівкою в плей-офф у кишені очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Американець доклався до надважливої перемоги над "Філадельфією" (2:1). Упевнена гра воротаря та шайби Овєчкіна з Оші дозволили "Кепіталз" останніми застрибнути в плей-офф від Східної конференції.

Ліндгрен парирував 27 кидків "Флаєрс" із 28-ми. Відсоток сейвів воротаря склав 96.40%. Коефіцієнт надійності голкіпера в сезоні склав 2.67 пункта. Страж воріт "Вашингтона" оформив 6 шатаутів.

Столична команда гарантувала собі 8-ме місце в турнірній таблиці Сходу НХЛ. Матч "Айлендерс" проти "Піттсбурга" в ніч проти четверга, 18 квітня, вже не матиме турнірного значення. "Пінгвінз" не зможуть обійти "Кепіталз" і завершать сезон після регулярної першості.

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Коламбуса" Зак Веренскі та воротар "Ванкувера" Тетчер Демко. Перший закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі в протистоянні з "Кароліною" (6:3). Натомість другий парирував 39 кидків проти "Калгарі" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ: