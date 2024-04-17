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Воротар "Вашингтона" з путівкою в плей-офф у кишені очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Чарлі Ліндгрен кістьми ліг задля перемоги "Кепіталз" (inquirer.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Вашингтон Кепіталз" Чарлі Ліндгрена найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Американець доклався до надважливої перемоги над "Філадельфією" (2:1). Упевнена гра воротаря та шайби Овєчкіна з Оші дозволили "Кепіталз" останніми застрибнути в плей-офф від Східної конференції.

Ліндгрен парирував 27 кидків "Флаєрс" із 28-ми. Відсоток сейвів воротаря склав 96.40%. Коефіцієнт надійності голкіпера в сезоні склав 2.67 пункта. Страж воріт "Вашингтона" оформив 6 шатаутів.

Столична команда гарантувала собі 8-ме місце в турнірній таблиці Сходу НХЛ. Матч "Айлендерс" проти "Піттсбурга" в ніч проти четверга, 18 квітня, вже не матиме турнірного значення. "Пінгвінз" не зможуть обійти "Кепіталз" і завершать сезон після регулярної першості.

До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Коламбуса" Зак Веренскі та воротар "Ванкувера" Тетчер Демко. Перший закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі в протистоянні з "Кароліною" (6:3). Натомість другий парирував 39 кидків проти "Калгарі" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні форвард "Едмонтона" Макдевід оформив 100-й асист у сезоні 2023/24.

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