Воротар "Вашингтона" з путівкою в плей-офф у кишені очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Вашингтон Кепіталз" Чарлі Ліндгрена найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Американець доклався до надважливої перемоги над "Філадельфією" (2:1). Упевнена гра воротаря та шайби Овєчкіна з Оші дозволили "Кепіталз" останніми застрибнути в плей-офф від Східної конференції.
Ліндгрен парирував 27 кидків "Флаєрс" із 28-ми. Відсоток сейвів воротаря склав 96.40%. Коефіцієнт надійності голкіпера в сезоні склав 2.67 пункта. Страж воріт "Вашингтона" оформив 6 шатаутів.
Столична команда гарантувала собі 8-ме місце в турнірній таблиці Сходу НХЛ. Матч "Айлендерс" проти "Піттсбурга" в ніч проти четверга, 18 квітня, вже не матиме турнірного значення. "Пінгвінз" не зможуть обійти "Кепіталз" і завершать сезон після регулярної першості.
До трійки зірок вечора також потрапили оборонець "Коламбуса" Зак Веренскі та воротар "Ванкувера" Тетчер Демко. Перший закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі в протистоянні з "Кароліною" (6:3). Натомість другий парирував 39 кидків проти "Калгарі" (4:1).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні форвард "Едмонтона" Макдевід оформив 100-й асист у сезоні 2023/24.
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