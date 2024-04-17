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Вратарь "Вашингтона" с путевкой в плей-офф в кармане возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Филадельфия, Среда 17 апреля 2024 10:52
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Вратарь "Вашингтона" с путевкой в плей-офф в кармане возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Чарли Линдгрен костьми лег ради победы "Кэпиталз" (inquirer.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Вашингтон Кэпиталз" Чарли Линдгрена лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американец приложился к сверхважной победе над "Филадельфией" (2:1). Уверенная игра вратаря и шайбы Овечкина из Оши позволили "Кэпиталз" последними запрыгнуть в плей-офф от Восточной конференции.

Линдгрен парировал 27 бросков "Флайерс" из 28-ми. Процент сэйвов вратаря составил 96.40%. Коэффициент надежности голкипера в сезоне составил 2.67 пункта. Страж ворот "Вашингтона" оформил 6 шатаутов.

Столичная команда гарантировала себе 8-е место в турнирной таблице Востока НХЛ. Матч "Айлендерс" против "Питтсбурга" в ночь на четверг, 18 апреля, уже не будет иметь турнирного значения. "Пингвинз" не смогут обойти "Кэпиталз" и завершат сезон после регулярного первенства.

В тройку звезд вечера также попали защитник "Коламбуса" Зак Веренски и вратарь "Ванкувера" Тэтчер Демко. Первый забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в противостоянии с "Каролиной" (6:3). Второй же парировал 39 бросков против "Калгари" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вратарь &quot;Вашингтона&quot; с путевкой в плей-офф в кармане возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне форвард "Эдмонтона" Макдевид оформил 100-й ассист в сезоне 2023/24.

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