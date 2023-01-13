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Воротар "Сіетла" зі шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Мартін Джонс зберіг ворота "Кракен" недоторканими (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги відправив нагору трійки найкращих виконавців ігрового дня голкіпера "Сіетл Кракен" Мартіна Джонса. Він не пропустив жодної шайби від "Бостон Брюїнз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

33-річний воротар став надійним тилом для партнерів, які приїхали в гості до лідера Атлантичного дивізіону НХЛ. Канадець оформив другий поспіль "сухий" матч.

10 січня Джонс не пропустив від "Монреаля" (4:0), а 11 січня на поєдинок проти "Баффало" (4:3) вийшов його конкурент Філіпп Грубауер. Із "Брюїнз" основний голкіпер "Кракен" у нинішньому сезоні зробив 27 сейвів. Загалом за всю кар'єру в найсильнішій лізі світу Джонс оформив 34 шатаути.

"Сіетл" зумів розгромити "Бостон" на виїзді (3:0). Рахунок у середині першого періоду відкрив Танев. Натомість у другій 20-хвилинці закріпив перевагу "Кракен" Толванен, а під завісу поєдинку Шварц відправив шайбу в порожні ворота "Брюїнз". "Сіетл" закріпився на 3-й сходинці Тихоокеанського дивізіону та проходить у плей-офф.

Доповнили топ-3 зірок вінгер "Монреаля" Коул Коуфілд і крайній нападник "Детройта" Лукас Реймонд. Перший двома шайбами в більшості допоміг "Канадієнс" переграти на домашньому льоду "Нешвілл" (4:3). Натомість інший із голом та двома асистами взяв участь у побитті "Торонто" (4:1).

До слова, напередодні збірна України поступилася Канаді на старті хокейного турніру Універсіади-2023.

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