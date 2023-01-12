Хокейна збірна України розгромно програла Канаді на старті Універсіади-2023

Поразкою з великим рахунком від студентської збірної Канади розпочала Всесвітні університетські ігри в американському Лейк-Плесіді збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Універсіада-2023, група A, 1-й тур

Україна – Канада – 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)

Шайби: Кривошапкін, 52:03 – Лавінь, 28:48, Кітінг, 31:51, Хайлленд, 42:48, 55:33, Стратерс, 51:15, 58:29

У стартовому періоді "синьо-жовті" намагалися грати на рівних із титулованим суперником. Канадці, які 7 разів тріумфували на Університетських іграх, із перших хвилин повели гру. Українська команда натомість розраховувала на контратаки. Та з кожним ігровим відрізком цих випадів українців ставало менше.

Голкіпер збірної України Кубрицький уже в першій 20-хвилинці виконав два десятки сейвів. Ще важче стало в другому періоді, коли "кленові листки" подвоїли атакувальні зусилля. Особливо сутужно "синьо-жовтим" було в меншості, та той тиск підопічні Вадима Шахрайчука витримали.

Зате в середині періоду пропустили двічі. Спершу Лавінь отримав передачу біля лівого борту, змістився до центру та переграв воротаря в ближньому бою. А за три хвилини Хейвел прорвався крізь редути збірної України та виклав передачу на Кітінга, який з "п'ятака" відправив шайбу в сітку.

Українці спробували відігратися та пішли вперед великими силами. Кінцівка другої 20-хвилинки була за вітчизняними "студентами", та з двома кидками Грабовецького впорався голкіпер канадців. А всі запитання щодо переможця протистояння представники Північної Америки зняли на старті третього періоду, коли в контратаці "кленових листків" відзначився Хайлленд.

Оскільки підсумок протистояння сумнівів не викликав, то на льоду почався відкритий хокей. Команди намагалися відповідати атакою на атаку одна одної. Як наслідок, відбувся обмін шайбами. Канадець Стратерс переправив "диск" за лінію з кількох метрів, а Кривошапкін виконав класний кидок після передачі з-за воріт.

Та останнє слово в матчі було за "кленовими листками". За кілька хвилин до фінальної сирени канадські студенти закинули ще дві шайби. Реабілітуватися за фіаско збірна України намагатиметься 14 січня у поєдинку проти Латвії.