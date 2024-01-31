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Воротар "Сан-Хосе" з шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Маккензі Блеквуд (праворуч) зупинив "Сіетл" (twitter.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Сан-Хосе Шаркс" Маккензі Блеквуда найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Канадський воротар доклався до перемоги над "Сіетлом" (2:0). На домашньому льоду шайбами в складі "Шаркс" відзначилися Власік і Рутта.

Блеквуд парирував 32 кидки "Кракен". Прогнозовано відсоток сейвів голкіпера склав 100%. Для нього цей шатаут став першим у нинішньому сезоні. Коефіцієнт надійності Блеквуда зріс до 3.48 пункта (31 поєдинок). Загальний процент парируваних ударів залишився посереднім – 90.06%.

У лавах "Сан-Хосе" Блеквуд проводить перший сезон. Попередні п'ять кампаній він захищав ворота "Нью-Джерсі". За час виступів за "Девілз" канадець оформив 8 шатаутів (152 матчі).

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Коламбуса" Елвіс Мерзлікінс і оборонець "Сан-Хосе" Марк-Андре Власік. Перший оформив шатаут у протистоянні зі "Сент-Луїсом" (1:0). Натомість другий виконав 4 кидки та закинув переможну шайбу проти "Сіетла" (2:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Сент-Луїс" – "Коламбус" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
  • "Сан-Хосе" – "Сіетл" – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

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