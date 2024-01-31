RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вратарь "Сан-Хосе" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Маккензи Блэквуд (справа) остановил "Сиэтл" (twitter.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Сан-Хосе Шаркс" Маккензи Блэквуда лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Канадский вратарь приложился к победе над "Сиэтлом" (2:0). На домашнем льду шайбами в составе "Шаркс" отличились Власик и Рутта.

Блэквуд парировал 32 броска "Кракен". Прогнозируемо процент сэйвов голкипера составил 100%. Для него этот шатаут стал первым в нынешнем сезоне. Коэффициент надежности Блэквуда вырос до 3.48 пункта (31 поединок). Общий процент парированных ударов остался средним – 90.06%.

В рядах "Сан-Хосе" Блэквуд проводит первый сезон. Предыдущие пять кампаний он защищал ворота "Нью-Джерси". За время выступлений за "Девилз" канадец оформил 8 шатаутов (152 матча).

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликинс и защитник "Сан-Хосе" Марк-Андре Власик. Первый оформил шатаут в противостоянии со "Сент-Луисом" (1:0). Второй же выполнил 4 броска и забросил победную шайбу против "Сиэтла" (2:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Сент-Луис" – "Коламбус" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
  • "Сан-Хосе" – "Сиэтл" – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей