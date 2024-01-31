Вратарь "Сан-Хосе" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Канадский вратарь приложился к победе над "Сиэтлом" (2:0). На домашнем льду шайбами в составе "Шаркс" отличились Власик и Рутта.

Блэквуд парировал 32 броска "Кракен". Прогнозируемо процент сэйвов голкипера составил 100%. Для него этот шатаут стал первым в нынешнем сезоне. Коэффициент надежности Блэквуда вырос до 3.48 пункта (31 поединок). Общий процент парированных ударов остался средним – 90.06%.

В рядах "Сан-Хосе" Блэквуд проводит первый сезон. Предыдущие пять кампаний он защищал ворота "Нью-Джерси". За время выступлений за "Девилз" канадец оформил 8 шатаутов (152 матча).

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликинс и защитник "Сан-Хосе" Марк-Андре Власик. Первый оформил шатаут в противостоянии со "Сент-Луисом" (1:0). Второй же выполнил 4 броска и забросил победную шайбу против "Сиэтла" (2:0).

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