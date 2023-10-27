Воротар "Піттсбурга" та дует колег із шатаутами склали топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

28-річний страж воріт доклався до перемоги "Пінгвінз" на домашньому льоду над "Колорадо" (4:0). Шайбами в складі "Піттсбурга" відзначилися Сміт (двічі), Еллер і Кросбі.

Джаррі виконав 31 сейв, парирувавши всі удари хокеїстів "Евеланш". Відтак, воротар оформив другий шатаут у нинішньому сезоні. Коефіцієнт надійності канадця – 2.24, а відсоток парируваних ударів 91,73%. У попередній кампанії середні цифри були гіршими – 2.90 та 90.95% відповідно.

28-річний голкіпер розпочав свій восьмий сезон у лавах "Піттсбурга". На перших порах виступав також за фарм-клуб – "Вілкс-Барре/Скрантон Пінгвінз". Джаррі двічі входив у ростер Матчів усіх зірок НХЛ (2020, 2022).

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Тампи-Бей" Юнас Юханссон і воротар "Сент-Луїса" Джоел Хофер. Перший допоміг розтрощити "Сан-Хосе" (6:0), виконавши 23 сейви. Натомість другий парирував 27 ударів у протистоянні з "Калгарі" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ: