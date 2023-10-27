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Вратарь "Питтсбурга" и дуэт коллег с шатаутами составили топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Питтсбург, Пятница 27 октября 2023 11:50
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Вратарь "Питтсбурга" и дуэт коллег с шатаутами составили топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Тристан Джарри на домашнем льду остановил "Колорадо" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Питтсбург Пингвинз" Тристана Джарри лучшим исполнителем очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

28-летний страж ворот приложился к победе "Пингвинз" на домашнем льду над "Колорадо" (4:0). Шайбами в составе "Питтсбурга" отличились Смит (дважды), Эллер и Кросби.

Джарри выполнил 31 сэйв, парировав все удары хоккеистов "Эвеланш". Следовательно, вратарь оформил второй шатаут в нынешнем сезоне. Коэффициент надежности канадца – 2.24, а процент парированных ударов 91,73%. В предыдущей кампании средние цифры были хуже – 2.90 и 90.95% соответственно.

28-летний голкипер начал свой восьмой сезон в рядах "Питтсбурга". На первых порах выступал также за фарм-клуб – "Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз". Джарри дважды входил в ростер Матчей всех звезд НХЛ (2020, 2022).

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Тампы-Бэй" Юнас Юханссон и вратарь "Сент-Луиса" Джоэл Хофер. Первый помог сокрушить "Сан-Хосе" (6:0), исполнив 23 сэйва. Второй в свою очередь парировал 27 ударов в противостоянии с "Калгари" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вратарь &quot;Питтсбурга&quot; и дуэт коллег с шатаутами составили топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НХЛ с Овечкиным во главе.

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