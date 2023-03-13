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Воротар "Нью-Джерсі" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Вітек Ванечек провів "сухий" матч проти "Кароліни" (russianmachineneverbreaks.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги обрав голкіпера "Нью-Джерсі Девілз" Вітека Ванечека найкращим виконавцем чергового ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Чеський воротар доклався до перемоги над "Кароліною" на домашньому льоду. 27-річний голкіпер зберіг ворота сухими, а його партнери по команді – Х'юз і Братт (двічі) – закинули три шайби "Гаррікейнз".

Ванечек за три періоди поєдинку парирував 32 удари. Для 27-річного чеха цей шатаут став третім у нинішньому сезоні. Відсоток сейвів у кампанії 2022/23 наразі склав солідні 90,96%. Коефіцієнт надійності – 2,48.

Завдяки перемозі "Девілз" наздогнали "Кароліну" за набраними очками. Обидві команди мають в активі по 94 пункти та ділять перше-друге місця в дивізіоні Метрополітен. "Нью-Йорк Рейнджерс", який іде третім, відстав на 10 очок.

Доповнили трійку зірок вечора капітан "Детройта" Ділан Ларкін і голкіпер "Вегаса" Їржі Патера. Перший закинув шайбу та віддав 2 асисти в протистоянні з "Бостоном" (5:3). Натомість другий під час екстреного дебюту в НХЛ оформив 30 сейвів проти "Сент-Луїса" (5:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

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