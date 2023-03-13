Вратарь "Нью-Джерси" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Чешский вратарь приложился к победе над "Каролиной" на домашнем льду. 27-летний голкипер сохранил ворота сухими, а его партнеры по команде – Хьюз и Братт (дважды) – забросили три шайбы "Харрикейнз".

Ванечек за три периода поединка парировал 32 удара. Для 27-летнего чеха этот шатаут стал третьим в нынешнем сезоне. Процент сэйвов в кампании 2022/23 составил солидные 90,96%. Коэффициент надежности – 2,48.

Благодаря победе "Дэвилз" догнали "Каролину" по набранным очкам. Обе команды имеют в активе по 94 пункта и делят первое-второе места в дивизионе Метрополитен. Идущий третьим "Нью-Йорк Рейнджерс" отстал на 10 очков.

Дополнили тройку звезд вечера капитан "Детройта" Дилан Ларкин и голкипер "Вегаса" Иржи Патера. Первый забросил шайбу и отдал 2 ассиста в противостоянии с "Бостоном" (5:3). Второй же во время экстренного дебюта в НХЛ оформил 30 сэйвов против "Сент-Луиса" (5:3).

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