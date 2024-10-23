Воротар "Нешвілла" з прем'єрним шаутатом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Нешвілл Предаторз" Юусе Сароса першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Фінський страж воріт "пограбував" гостей з Бостона. Натомість його одноклубники О'Райллі, Новак, Нюквіст і Еванджеліста забезпечили розгром "Брюїнз" (4:0).
Сарос оформив 33 сейви. Відсоток парируваних кидків фіна прогнозовано склав 100%. У нинішньому сезоні він уперше залишив ворота "сухими". Загалом же шатаут став для Сароса 24-м під егідою НХЛ.
Нинішній сезон – ювілейний для голкіпера. У складі "Предаторз" він розпочав десяту кампанію. Від сезону 2021/22 Сарос залишається основним воротарем "Нешвілла". Його резервістом буде канадець Скотт Веджвуд.
До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Тампи-Бей" Брендон Хейгл і голкіпер "Детройта" Алекс Лайон. Перший оформив хет-трик у перестрілці з "Нью-Джерсі" (8:5). Натомість другий зробив 29 сейвів і забезпечив виїзну перемогу над "Айлендерс" (1:0).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, раніше тафгай "Вашингтона" Дюхейм відправив у нокаут нападника "Нью-Джерсі" Нейсена.
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