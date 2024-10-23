Вратарь "Нэшвилла" с премьерным шаутатом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил голкипера "Нэшвилл Предаторз" Юусе Сароса первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Финский страж ворот "ограбил" гостей из Бостона. В свою очередь его одноклубники О'Райлли, Новак, Нюквист и Эванджелиста обеспечили разгром "Брюинз" (4:0).
Сарос оформил 33 сэйва. Процент парированных бросков финна прогнозируемо составил 100%. В нынешнем сезоне он впервые оставил ворота "сухими". В общей сложности шатаут стал для Сароса 24-м под эгидой НХЛ.
Нынешний сезон – юбилейный для голкипера. В составе "Предаторз" он начал десятую кампанию. С сезона 2021/22 Сарос остается основным вратарем "Нэшвилла". Его резервистом будет канадец Скотт Уэджвуд.
В тройку звезд вечера также попали нападающий "Тампы-Бэй" Брэндон Хэйгл и голкипер "Детройта" Алекс Лайон. Первый оформил хет-трик в перестрелке с "Нью-Джерси" (8:5). Второй совершил 29 сэйвов и обеспечил выездную победу над "Айлендерс" (1:0).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, ранее тафгай "Вашингтона" Дюхейм отправил в нокаут нападающего "Нью-Джерси" Нейсена.
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