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Воротар "Монреаля" з рекордним шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Сем Монтембо не пропустив жодної шайби (facebook.com/canadiensmtl)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали голкіпера "Монреаль Канадієнс" Сема Монтембо найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

27-річний канадець забезпечив "Канадієнс" мінімальну перемогу в дербі з "Торонто". Єдину шайбу в середині першого періоду оформив Кофілд.

Монтембо парирував усі 48 кидків "Мейпл Ліфс". Цей шатаут став для воротаря лише другим у кар'єрі. Окрім того, він оновив рекорд ліги. Досі "сухих" матчів першого ігрового дня з такою кількістю сейвів не було.

"Монреаль" минулий сезон завершив на передостанній сходинці Східної конференції НХЛ. "Канадієнс" не виходять в плей-офф із часу кампанії 2020/21. Тоді найтитулованіший клуб ліги програв фінал Кубка Стенлі "Тампі" (1:4 у серії).

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Вегаса" Іван Барбашев і воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак. Перший оформив дублі голів і передач у перестрілці з "Колорадо" (8:4). Натомість другий впевненою грою в рамці (30 сейвів) доклався до розгрому "Едмонтона" (6:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні "Юта" здобула першу перемогу в НХЛ після переїзду з Арізони.

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