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Вдала прем'єра "Юти", чемпіонський старт "Флориди", фіаско "Сіетла": відео шайб вечора НХЛ

Середа 09 жовтня 2024 11:00
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Вдала прем'єра "Юти", чемпіонський старт "Флориди", фіаско "Сіетла": відео шайб вечора НХЛ Фото: "Юта" пише новий розділ історії НХЛ (thespec.com)
Автор: Антон Федорців

Трьома поєдинками в ніч на середу повноцінна розпочався регулярний чемпіонат Національної хокейної ліги 2024/25. Перемоги здобули "Сент-Луїс Блюз", "Флорида Пантерз" і "Юта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Після безгольового першого періоду в Сіетлі "Кракен" оформили дві шайби на старті другої 20-хвилинки. Спершу Данн із другої спроби переграв Біннінгтона. Потім же Толванен вдало підставив ключку під дальній кидок Еванса.

Утім, "Блюз" відповіли аж трьома голами. Розмочив рахунок у більшості Кайру, змістившись від краю на побачення з Грубаером. Згодом Броберг поцілив у дальній кут із лівого кола атаки, а на десерт Кайру реалізував вихід 1 в 0 після виграного вкидання на власній половині.

Найрезультативніший матч дня відбувся в Санрайзі. Натхненні підняттям чемпіонського штандарту "Пантерз" перестріляли "Бостон". Флоридці приголомшили "Брюїнз" двома швидкими шайбами – Беннетт зіграв на добиванні з "п'ятака", а Луостарінен проштовхнув "диск" за лінію з близької відстані.

Гол Захи в меншості у відповідь лише розгнівав "Флориду". Ще в першому періоді Райнхарт увінчав шайбою сольний прохід у меншості, а Беннетт оформив дубль на добиванні.У середині другої 20-хвилинки Гаджовіч завершив блискавичну атаку "Пантерз". "Бостон" відповів голом Макавоя, який вчасно зреагував на сейв Бобровского.

У фінальному періоді "Брюїнз" пропустили після потужного кидка Родрігеса під поперечину. Натомість забили двічі – Фредерік відзначився після передачі з-за воріт, а Пастрняк закинув шайбу з рикошетом у більшості. Та уникнути поразки "Бостон" не зумів.

Нарешті в Солт-Лейк-Сіті стартувала в першості з перемоги "Юта", що ще в минулому сезоні базувалася в сусідній Арізоні. "Вуликові" довго не запрягали та оформили дві шайби в першому періоді. Відкрив рахунок кидком у дотик із центральної зони Гантер, а подвоїв перевагу господарів Келлер, розібравшись в хаосі біля воріт "Чикаго".

У середині другої 20-хвилинки Хейтон вдало підправив дальній кидок Сєргачова від борту, тож перед "Блекгокс" замайоріла перспектива розгрому. Змінити цей сценарій спробували Терявяйнен і Фоліньйо. Перший забив із близької відстані, а другий – після виграного вкидання. Утім, Гантер розписався в порожніх воротах "Чикаго", а Краус із лівої зони замкнув передачу Коула – 5:2 у підсумку.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Сіетл" – "Сент-Луїс" – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
  • "Флорида" – "Бостон" – 6:4 (4:1, 1:1, 1:2)
  • "Юта" – "Чикаго" – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

До слова, раніше НХЛ впустила нових росіян на прийдешній сезон.

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