Воротар "Міннесоти" з яскравим шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Шведський воротар допоміг "Вайлд" перемогою відкрити сезон 2023/24. На домашньому льоду "Міннесота" здолала фіналіста попереднього розіграшу – "Флориду Пантерз" (2:0).

Густавссон упорався з усіма кидками гостей. Загалом він виконав 41 сейв, тож вийшов на 100% парируваних ударів. У сезоні 2022/23 швед мав усього 3 шатаути, а відсоток сейвів склав 92.98%. Коефіцієнт надійності воротаря тоді досяг 2.13 пункта за 44 матчі регулярки.

Другою зіркою вечора став вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Кріс Крайдер. Вінгер дублем та асистом доклався до розгрому "Баффало" на виїзді (5:1). Під завісу першого періоду американець подвоїв перевагу "синьосорочечників" на добиванні, а в третій 20-хвилинці забив сам і допоміг відзначитися Трубі.

Замкнув трійку героїв центрфорвард "Нью-Джерсі Девілз" Джек Х'юз. Він закинув дві шайби в домашній перестрілці з "Детройтом" (4:3). "Дияволи" пропустили першими, але ще в другому періоді американець реалізував більшість проїздом за воротами та закинув зі середньої дистанції.

Усі результати вечора в НХЛ: