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Вратарь "Миннесоты" с ярким шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Филип Густавссон оформил 41 сейв против финалиста Кубка Стэнли (twitter.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Миннесоты Уайлд" Филипа Густавссона лучшим игроком очередного дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Шведский вратарь помог "Уайлд" победой открыть сезон 2023/24. На домашнем льду "Миннесота" одолела финалиста предыдущего розыгрыша – "Флориду Пантерз" (2:0).

Густавссон справился со всеми бросками гостей. В общей сложности он выполнил 41 сэйв, поэтому вышел на 100% парированных ударов. В сезоне 2022/23 швед имел всего 3 шатаута, а процент сэйвов составил 92.98%. Коэффициент надежности вратаря тогда достиг 2.13 пункта в 44-х матчах регулярки.

Второй звездой вечера стал вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Крайдер. Вингер дублем и ассистом приложился к разгрому "Баффало" на выезде (5:1). Под занавес первого периода американец удвоил преимущество "синерубашечников" на добивании, а в третьей 20-минутке забил сам и помог отличиться Трубе.

Замкнул тройку героев центрфорвард "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз. Он забросил две шайбы в домашней перестрелке с "Детройтом" (4:3). "Дьяволы" пропустили первыми, но еще во втором периоде американец реализовал большинство проездом за воротами и забросил со средней дистанции.

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне нападающий "Ванкувера" Бесер оформил покер в противостоянии с "Эдмонтоном".

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