Воротар "Лос-Анджелеса" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Чех доклався до впевненої домашньої перемоги над "Нью-Йорк Айлендерс" (3:0). Шайбами в складі "Кінгз" відзначилися Кемпе, Дано та Мур.

Ріттіх парирував 26 кидків "острів'ян". Прогнозовано відсоток сейвів воротаря склав 100%. Цей шатаут став для нього другим у регулярній першості 2023/24, в якій голкіпер провів 19 поєдинків. Коефіцієнт надійності Ріттіха зріс до 2.19 пункта.

Для уродженця Їглави нинішній сезон – восьмий на рівні НХЛ. Раніше він захищав кольори "Калгарі", "Торонто", "Нешвілла" та "Вінніпега". Умовно основним голкіпером був у двох сезонах із "Флеймз". У липні торік підписав 1-річний контракт із "Лос-Анджелесом" на 875 тисяч доларів.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак і нападник "Сент-Луїса" Каспері Капанен. Перший виконав 23 сейви та закінчив шаутатом протистояння з "Вашингтоном". Натомість другий оформив гол і два асисти проти "Бостона" (5:1).

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