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Вратарь "Лос-Анджелеса" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Лос-Анджелес, Вторник 12 марта 2024 11:33
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Вратарь "Лос-Анджелеса" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Давид Риттих и Адриан Кемпе – сотворцы победы над "Айлендерс" (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил голкипера "Лос-Анджелес Кингз" Давида Риттиха первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Чех приложился к уверенной домашней победе над "Нью-Йорк Айлендерс" (3:0). Шайбами в составе "Кингз" отличились Кемпе, Дано и Мур.

Риттих парировал 26 бросков "островитян". Прогнозируемо процент сэйвов вратаря составил 100%. Этот шатаут стал для него вторым в регулярном первенстве 2023/24, в котором голкипер провел 19 поединков. Коэффициент надежности Риттиха вырос до 2.19 пункта.

Для уроженца Йиглавы нынешний сезон – восьмой на уровне НХЛ. Ранее он защищал цвета "Калгари", "Торонто", "Нэшвилла" и "Виннипега". Условно основным голкипером был в двух сезонах с "Флэймз". В июле прошлого года подписал 1-летний контракт с "Лос-Анджелесом" на 875 тысяч долларов.

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк и нападающий "Сент-Луиса" Каспери Капанен. Первый выполнил 23 сейва и закончил шаутатом противостояние с "Вашингтоном". В свою очередь второй оформил гол и два ассиста против "Бостона" (5:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Бостон" – "Сент-Луис" – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
  • "Рейнджерс" – "Нью-Джерси" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
  • "Виннипег" – "Вашингтон" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
  • "Лос-Анджелес" – "Айлендерс" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

К слову, накануне наставник "Миннесоты" Хайнс обеспечил победу в овертайме снятием вратаря.

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