Воротар "Калгарі" з трьома десятками сейвів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Оглядачі Національної хокейної ліги назвали голкіпера "Калгарі Флеймз" Якоба Маркстрьома найкращим гравцем чергового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Шведський ветеран допоміг "Флеймз" здобути непросту перемогу на виїзді. З голами Манджапане, Дюра та Задорова альбертці переграли "Вінніпег" (3:1).
Маркстрьом загалом парирував 34 кидки хокеїстів "Джетс". Відсоток сейвів склав надсолідні 97,1%. У нинішньому сезоні середній процент скандинава тримається на рівні 89,05%, а коефіцієнт надійності – 2.96 пункту. Він провів 57 матчів регулярки.
Завдяки перемозі "Калгарі" зберіг шанси завоювати путівку в плей-офф сезону. Наразі від Тихоокеанського дивізіону місця в матчах на виліт гарантували "Вегас", "Едмонтон" і "Лос-Анджелес". Натомість "Сіетл" проходить із вайлдкард. Відставання "Флеймз" від "Кракен" – 5 очок, але "Калгарі" зіграв на два матчі більше.
До топ-трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Рейнджерс" Кріс Крайдер і його одноклубник Тайлер Мотт. Обидва оформили дублі в домашній перестрілці "Нью-Йорка" з "Тампою-Бей". Обидва колективи здобули місця в плей-офф сезону.
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні нападник "Нью-Джерсі" Мерсер став першою зіркою дня з дебютним хет-триком.
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