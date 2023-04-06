Вратарь "Калгари" с тремя десятками сэйвов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Обозреватели Национальной хоккейной лиги назвали голкипера "Калгари Флэймз" Якоба Маркстрема лучшим игроком в очередной день регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Шведский ветеран помог "Флэймз" одержать непростую победу на выезде. С голами Манджапане, Дюра и Задорова альбертцы обыграли "Виннипег" (3:1).
Маркстрем в общей сложности парировал 34 броска хоккеистов "Джетс". Процент сэйвов составил сверхсолидные 97,1%. В нынешнем сезоне средний процент скандинава держится на уровне 89,05%, а коэффициент надежности – 2.96 пункта. Он провел 57 матчей регулярки.
Благодаря победе "Калгари" сохранил шансы завоевать путевку в плей-офф сезона. От Тихоокеанского дивизиона места в матчах на вылет гарантировали "Вегас", "Эдмонтон" и "Лос-Анджелес". В свою очередь "Сиэтл" проходит с уайлд-кард. Отставание "Флэймз" от "Кракен" – 5 очков, но "Калгари" сыграл на два матча больше.
В топ-тройку звезд вечера также попали вингер "Рейнджерс" Крис Крайдер и его одноклубник Тайлер Мотт. Оба оформили дубли в домашней перестрелке "Нью-Йорка" с "Тампой-Бэй". Оба коллектива завоевали места в плей-офф сезона.
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне нападающий "Нью-Джерси" Мерсер стал первой звездой дня с дебютным хет-триком.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.