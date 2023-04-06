Вратарь "Калгари" с тремя десятками сэйвов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Шведский ветеран помог "Флэймз" одержать непростую победу на выезде. С голами Манджапане, Дюра и Задорова альбертцы обыграли "Виннипег" (3:1).

Маркстрем в общей сложности парировал 34 броска хоккеистов "Джетс". Процент сэйвов составил сверхсолидные 97,1%. В нынешнем сезоне средний процент скандинава держится на уровне 89,05%, а коэффициент надежности – 2.96 пункта. Он провел 57 матчей регулярки.

Благодаря победе "Калгари" сохранил шансы завоевать путевку в плей-офф сезона. От Тихоокеанского дивизиона места в матчах на вылет гарантировали "Вегас", "Эдмонтон" и "Лос-Анджелес". В свою очередь "Сиэтл" проходит с уайлд-кард. Отставание "Флэймз" от "Кракен" – 5 очков, но "Калгари" сыграл на два матча больше.

В топ-тройку звезд вечера также попали вингер "Рейнджерс" Крис Крайдер и его одноклубник Тайлер Мотт. Оба оформили дубли в домашней перестрелке "Нью-Йорка" с "Тампой-Бэй". Оба коллектива завоевали места в плей-офф сезона.

Все результаты вечера в НХЛ: