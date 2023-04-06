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Вратарь "Калгари" с тремя десятками сэйвов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Виннипег, Четверг 06 апреля 2023 11:37
Вратарь "Калгари" с тремя десятками сэйвов стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Якоб Маркстрем уверенно сыграл против "Виннипега" (facebook.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги назвали голкипера "Калгари Флэймз" Якоба Маркстрема лучшим игроком в очередной день регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Шведский ветеран помог "Флэймз" одержать непростую победу на выезде. С голами Манджапане, Дюра и Задорова альбертцы обыграли "Виннипег" (3:1).

Маркстрем в общей сложности парировал 34 броска хоккеистов "Джетс". Процент сэйвов составил сверхсолидные 97,1%. В нынешнем сезоне средний процент скандинава держится на уровне 89,05%, а коэффициент надежности – 2.96 пункта. Он провел 57 матчей регулярки.

Благодаря победе "Калгари" сохранил шансы завоевать путевку в плей-офф сезона. От Тихоокеанского дивизиона места в матчах на вылет гарантировали "Вегас", "Эдмонтон" и "Лос-Анджелес". В свою очередь "Сиэтл" проходит с уайлд-кард. Отставание "Флэймз" от "Кракен" – 5 очков, но "Калгари" сыграл на два матча больше.

В топ-тройку звезд вечера также попали вингер "Рейнджерс" Крис Крайдер и его одноклубник Тайлер Мотт. Оба оформили дубли в домашней перестрелке "Нью-Йорка" с "Тампой-Бэй". Оба коллектива завоевали места в плей-офф сезона.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Виннипег" – "Калгари" – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
  • "Рейнджерс" – "Тампа-Бэй" – 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)
  • "Анахайм" – "Эдмонтон" – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

К слову, накануне нападающий "Нью-Джерси" Мерсер стал первой звездой дня с дебютным хет-триком.

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