Вратарь двух сборных выбился в самые дорогие футболисты УПЛ: какая рыночная стоимость

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt .

Популярный ресурс определил новые цены на свыше четырех сотен украинских игроков. 59 из них стоят 1 млн евро и более.

Вратарь сборной Украины и молодежки "сине-желтых" Трубин подорожал до 22 млн в евровалюте. Со времени предыдущего обновления кипер "набрал" 4 миллиона. В свою очередь 2 млн к ценнику добавил защитник "горняков" Николай Матвиенко (20 млн). Дополнил тройку самых дорогих форвард "Днепра-1" Артем Довбик – 15 млн в евровалюте.

Далее в топ-10 только представители "Шахтера" и киевского "Динамо". Прибавили в цене хавбеки дончан Судаков (11 млн) и Бондаренко (8 млн). Зато подешевели звезды "Динамо" – вратарь Бущан, центрхав Шапаренко (по 8 миллионов) и полузащитник Буяльский (7 млн). Форвард и защитник "горняков" Траоре и Бондарь удержали прежний уровень.

Накануне Transfermarkt обновил ценники на футболистов чемпионата Англии. Вингер "Челси" Михаил Мудрик потерял в цене 10 миллионов. Тем временем рыночная стоимость лидера сборной Украины Александра Зинченко ("Арсенал") составила 42 млн евро.