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Ворота жалюзи – отличная въездная система от компании «Viking Металлоконструкции»

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Вторник 19 октября 2021 11:28
Ворота жалюзи – отличная въездная система от компании «Viking Металлоконструкции»

Организация въезда во двор или на территорию требует использования специальных систем и механизмов. Нередко в последнее время используются ворота жалюзи, являющиеся современным явлением на рынке.

Исполнение ворот выглядит более чем интересно и актуально, потому что полотно выполнено в виде рельефных планок, что и напоминает по внешнему виду жалюзи.

Специальное расположение планок позволит видеть, что происходит снаружи. При этом обзор с обратной стороны закрыт, предупреждая взгляды от сомнительных прохожих.

Между ламелями расстояние может быть разное, в зависимости от проекта, что обеспечивает изменение планируемой плотности зашивки.

Где используются такие ворота?

За счет изящного внешнего вида такие конструкции создают привлекательный внешний вид входной группы. Также, это довольно универсальная конструкция, поэтому ее могут устанавливать на следующих объектах:

  • Территории коттеджей, загородных и частных домов.
  • Гаражи и складские помещения.
  • Промышленные объекты.
  • Автомобильные стоянки.

Алюминиевая конструкция таких ворот долговечная и простая в использовании. В большинстве случаев предоставляется гарантия сроком 10 лет. При должном обслуживании автоматики и соблюдения правил эксплуатации ворота прослужат не один десяток лет.

Ворота жалюзи – отличная въездная система от компании «Viking Металлоконструкции»

Выбор производителя

При выборе ворот жалюзи «Viking» производитель предлагает:

  • Разные размерные варианты.
  • Цвет на выбор.

Покраска осуществляется покрытием Хаммерайт. Оно защищает поверхность от коррозийных процессов и создает финальный вид конструкции. Цветовая гамма достаточно широкая, поэтому выбор осуществить не так сложно, учитывая общий дизайн территории, свои запросы и предпочтения.

  • Несколько видов конструкции.
  • Оснащение отдельными механизмами автоматики и компонентами запирания.

Специалисты компании готовы получить ряд требований, сопоставить их с бюджетом и сформировав проект ворот.

Виды ворот

Компания «Viking Металлоконструкции» предлагает своим клиентам два вида и варианта ворот:

  1. Откатные. Не занимаю пространство перед въездом и на территории, ведь открываются в бок.
  2. Распашные. Самые простые и универсальные в использовании ворота. Конструкция включает несколько створок, которые открываются наружу или внутрь.

Ворота жалюзи – отличная въездная система от компании «Viking Металлоконструкции»

Варианты способов открытия: механически или автоматически. Подбор автоматики и стоимость всего проекта зависит от количества створок и веса всей конструкции.

Ворота жалюзи – отличная въездная система от компании «Viking Металлоконструкции»

Особенности заказа ворот у компании «Viking Металлоконструкции»

  1. Процедура покупки начинается с предварительной консультации и выяснения всех требований.
  2. В оговоренное время на объект выезжает замерщик. После этого происходит финальное согласование стоимости, сроков и всех пунктов сотрудничества.
  3. Происходит подписание договора.
  4. На заводе изготавливаются ворота в соответствии с замерами и проектом.
  5. Готовая конструкция вместе с фурнитурой доставляется на объект и устанавливается специалистами компании «Викинг Металлоконструкции». Проводится тестирование и инструктаж.
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