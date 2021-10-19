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Ворота жалюзі — відмінна в'їзна система від компанії «Viking Металоконструкції»

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Вівторок 19 жовтня 2021 11:28
Ворота жалюзі — відмінна в'їзна система від компанії «Viking Металоконструкції»

Організація в'їзду у двір або на територію вимагає використання спеціальних систем і механізмів. Останнім часом все частіше використовуються ворота жалюзі, які є сучасним явищем на ринку.

Виконання воріт виглядає більш ніж цікаво та актуально, тому що полотно виконано у вигляді рельєфних планок, що і нагадує за зовнішнім виглядом жалюзі.

Спеціальне розташування планок дозволяє бачити, що відбувається зовні. При цьому огляд зі зворотного боку закритий, попереджаючи погляди від сумнівних перехожих.

Між ламелями відстань може бути різною, в залежності від проєкту, що забезпечує зміну щільності полотна.

Де використовуються такі ворота?

Внаслідок витонченого зовнішнього вигляду такі конструкції створюють привабливий зовнішній вигляд вхідної групи. Тому це досить універсальна конструкція та її можуть встановлювати на наступних об'єктах:

  • Території котеджів, заміських та приватних будинків.
  • Гаражі та складські приміщення.
  • Промислові об'єкти.
  • Автомобільні стоянки.

Алюмінієва конструкція таких воріт довговічна і проста у використанні. У більшості випадків надається гарантія терміном 10 років. При належному обслуговуванні автоматики та дотриманні правил експлуатації такі ворота прослужать не один десяток років.

Ворота жалюзі — відмінна в'їзна система від компанії «Viking Металоконструкції»

Вибір виробника

При виборі воріт жалюзі «Viking» виробник пропонує:

  • Різні розміри.
  • Колір на вибір.

Фарбування здійснюється покриттям Хаммерайт. Воно захищає поверхню від корозійних процесів і створює фінальний та довершений вигляд конструкції. Гамма кольорів досить широка, тому вибір здійснити не так складно, з огляду на загальний дизайн території, свої запити та переваги.

  • Кілька видів конструкції.
  • Оснащення окремими механізмами автоматики та компонентами замикання.

Фахівці компанії готові отримати ряд вимог, зіставити їх з бюджетом та сформувати індивідуальний проєкт воріт.

Види воріт

Компанія «Viking Металоконструкції» пропонує своїм клієнтам два види й варіанти воріт:

  • Відкотні. Чи не займаю простір перед в'їздом і на території, адже відкриваються в бік.
  • Розпашні. Найпростіші та універсальні у використанні ворота. Конструкція включає кілька стулок, що відкриваються назовні або всередину.

Ворота жалюзі — відмінна в'їзна система від компанії «Viking Металоконструкції» Варіанти способів відкриття: механічно або автоматично. Підбір автоматики та вартість всього проєкту залежить від кількості стулок і ваги всієї конструкції

Ворота жалюзі — відмінна в'їзна система від компанії «Viking Металоконструкції»

Особливості замовлення воріт у компанії «Viking Металоконструкції»

  1. Процедура покупки починається з попередньої консультації та з'ясування всіх ваших вимог.
  2. В обумовлений час на об'єкт виїжджає замірник. Після цього відбувається фінальне узгодження вартості, строків і всіх пунктів співпраці.
  3. Відбувається підписання договору.
  4. На заводі виготовляються ворота відповідно до вимірів та проєкту.
  5. Готова конструкція разом з фурнітурою доставляється на об'єкт і встановлюється фахівцями компанії «Вікінг Металоконструкції». Проводиться тестування та інструктаж.
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