"Ворота у Донецьк". В ГУР пояснили важливість Авдіївки

За його словами, ситуація на Авдіївському напрямку складна, однак українські військові стримують атакуючі дії російських загарбників. Завдяки цьому окупанти не можуть досягнути поставлених завдань та повертаються до тактики так званих "м'ясних" штурмів, втрачаючи багато техніки та людей.

"Разом з тим, окрім власне тих дій, які йдуть з боку ворога, українські Сили безпеки і оборони продовжують активні дії, продовжують звільняти територію і просуваються, в тому числі, на окремих ділянках фронту згідно з загальним планом та задумом. Авдіївка - це по суті ворота в Донецьк, ворота на звільнення української Донеччини", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР додав, що зараз навколо Авдіївки відбувається чергове загострення, але війська РФ не можуть реалізувати свої плани.

Він також зазначив, що оборона кожного українського населеного пункту важлива, тому що повертати набагато важче, ніж тримати оборону, але Авдіївка справді має значення.

Ситуація в Авдіївці

В останній тиждень ситуація у районі Авдіївки загострилася. Російські війська не залишають спроб захопити місто.

Місцевих мешканців продовжують вивозити з міста невеликими групами, часто під обстрілами. Наприклад, нещодавно правоохоронці потрапили під удар касетними боєприпасами в районі Авдіївки. Росіяни вдарили по них з установки "Ураган".

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