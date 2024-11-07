У Воронезькій області поскаржилися на атаку дронів та вибухи у кількох районах

Російський чиновник інформував про загрозу дронової атаки в області ще з вечора напередодні. Й лише близько 04.15 він заявив про відбій такої небезпеки.

Спочатку воронезький губернатор заявляв про виявлення та знищення засобами ППО та РЕБ одного безпілотника над регіоном, але пізніше розповів про нові збиття дронів.

"Ще понад десять БПЛА збито у трьох районах області. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - заявив він.

Разом з тим губернатор писав у соцмережі, що "на місці працюють оперативні служби".

Додамо, що у воронезьких пабліках цієї ночі писали про гучні "хлопки" в обласному центрі.

Крім того, ще вчора ввечері повідомлялося про пожежу у Воронежі, яка сталася нібито після вибуху.

Атаки дронів у Воронезькій області

Зазначимо, що у цьому російському регіоні не рідко заявляють про повітряні атаки із застосуванням безпілотників, та про вибухи й пожежі на різних об'єктах внаслідок ударів дронів.

Так, наприклад, вночі 27 жовтня внаслідок атаки БПЛА були уражені спиртзаводи у Воронезькій області у місті Новохоперськ та в Аннинському районі.

А у ніч проти 6 жовтня через дроновий удар спалахнула пожежа на спиртзаводі "Етанол спирт" у Новохоперську Воронезькій області.

Також у жовтні українські дрони атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, де знаходяться російські склади з КАБами та стоянки літаків Су-35 і Су-34. На фото з супутника потім були зафіксовані чотири осередки пожеж на території летовища.

А у ніч проти 4 жовтня була атакована нафтобаза "Аннанефтепродукт" у Воронезькій області. Джерела РБК-Україна розповіли, що об'єкт уразили безпілотники СБУ, і там розміщувалися десятки резервуарів паливом.