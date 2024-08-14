У Воронежі скаржаться на атаку дронів під салют та музику Сердючки

Про загрозу атак із застосуванням БПЛА у Воронезькій області місцева влада розповідала ще ввечері напередодні.

Пізніше в мережі з'явилися повідомлення про роботу ППО у місті Воронеж.

Разом з тим губернатор заявив про нібито ліквідацію черговими силами ППО та засобами РЕБ в області "кількох українських безпілотників літакового типу". Російський чиновник додав, що режим небезпеки атаки дронів у регіоні зберігається.

Також губернатор розповів, що попередньо постраждалих та пошкоджень немає.

Між тим вже після опівночі воронезькі Telegram-канали стали публікувати кадри, на яких фіксувалися звуки вибухів внаслідок нібито роботи ППО через дронову атаку. Це начебто було у різних районах міста та області.

Проте в мережі паралельно звернули увагу на запуск феєрверків у Воронежі у Придонському під час нічного "відбиття" повітряної атаки. Крім того, в інтернеті оприлюднили відео про якусь вечірку на парковці "Арени", із танцями під музику Вєрки Сердючки.

Це спричинило хвилю критики на воронезьких пабліках.

А пізніше Telegram-канал "Типичный Воронеж" написав про пожежу у Воронезькій області в Хохольському районі начебто після падіння БПЛА на якийсь об'єкт.

Російські медіа також пишуть про низку пожеж у Воронезькій області та звуки вибухів. Повідомлялося також про "бавовну" в Новій Усмані.

В мережі висловлюються припущення, що одним з об'єктів дронової атаки може бути військовий аеродром Балтімор у Воронезькій області.

Нагадаємо, днями, 11 серпня, у Воронежі також заявляли про вибухи через атаку дронів. Місцева влада розповідала про пошкодження адміністративної будівлі та комунального об'єкта.

А у червні в РФ заявляли, що у Воронежі безпілотник врізався у житловий будинок, і були постраждалі. Російські Telegram-канали писали, що БПЛА летів у бік авіаційного заводу, й за однією з версій його почали глушити РЕБ, дрон повело і він збився зі шляху.