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В Воронеже жалуются на атаку дронов под салют и музыку Сердючки, в области были взрывы

Воронеж, РФ, Среда 14 августа 2024 01:33
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В Воронеже жалуются на атаку дронов под салют и музыку Сердючки, в области были взрывы Иллюстративное фото: в Воронеже и области произошли пожары из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Воронеж в ночь на 14 августа прогремели взрывы в результате атаки беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. При этом отражение воздушной атаки происходит на фоне запусков салюта и под музыкальное "сопровождение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Об угрозе атак с применением БПЛА в Воронежской области местные власти рассказывали еще вечером накануне.

Позже в сети появились сообщения о работе ПВО в Воронеже.

Вместе с тем губернатор заявил о якобы ликвидации дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в области "нескольких украинских беспилотников самолетного типа". Российский чиновник добавил, что режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.

Также губернатор рассказал, что предварительно пострадавших и повреждений нет.

Между тем уже после полуночи воронежские Telegram-каналы стали публиковать кадры, на которых фиксировались звуки взрывов в результате якобы работы ПВО из-за дроновой атаки. Это будто бы было в разных районах города и области.

Однако в сети параллельно обратили внимание на запуск фейерверков в Воронеже в Придонском во время ночного "отражения" воздушной атаки. Кроме того, в интернете обнародовали видео о некой вечеринке на парковке "Арены", с танцами под музыку Верки Сердючки.

Это вызвало волну критики на воронежских пабликах.

А позже Telegram-канал "Типичный Воронеж" написал о пожаре в Воронежской области в Хохольском районе будто бы после падения БПЛА на некий объект.

В Воронеже жалуются на атаку дронов под салют и музыку Сердючки, в области были взрывы

Российские медиа также пишут о ряде пожаров в Воронежской области и звуках взрывов. Сообщалось также о "бавовне" в Новой Усмане и взрывах в Борисоглебске.

В Воронеже жалуются на атаку дронов под салют и музыку Сердючки, в области были взрывы

В сети высказываются предположения, что одними из объектов атаки дрона могут быть военные аэродромы Балтимор и Борисоглебск в Воронежской области.

Напомним, на днях, 11 августа, в Воронеже также заявляли о взрывах из-за атаки дронов. Местные власти рассказывали о повреждении административного здания и коммунального объекта.

А в июне в РФ заявляли, что в Воронеже беспилотник врезался в жилой дом, и были пострадавшие. Российские Telegram-каналы писали, что БПЛА летел в сторону авиационного завода, и по одной из версий его начали глушить РЭБ, дрон повело и он сбился с пути.

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Воронеж Атака дронов
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