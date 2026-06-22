Воронеж сколихнули вибухи, під ударом важливий для росіян завод (фото, відео)

Що відомо

Близько 12:00 жителі Воронежа почали повідомляти про вибухи. За даними з мережі, над місцями влучань здіймаються високі хмари диму.

У соцмережах з'явилися фото та відео з імовірними прильотами.

Російський провладний Telegram-канал Baza стверджує, що Воронеж атакували ракетами Storm Shadow, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Тим часом інші пабліки повідомляють, що внаслідок удару було атаковано Воронезький завод напівпровідникових приладів "Сборка". Підприємство перебуває під санкціями низки країн.

Чим важливий цей завод

За наявними даними, підприємство виробляє:

транзистори;

діоди;

інтегральні мікросхеми;

силові модулі.

Ці компоненти використовуються в бортових системах управління російських ракет, зокрема "Іскандер-К", Х-101 та "Калібр".

Також продукція заводу застосовується в радіолокаційних станціях та комплексах протиповітряної оборони, серед яких С-400.

Крім того, за відкритими даними, підприємство постачає напівпровідникові матриці для бортової обчислювальної системи "Зоря-61М", яка входить до складу крилатої ракети 9М727 комплексу "Іскандер-К".

Що казала російська влада

Російська влада підтвердила атаку на Воронезьку область.

Губернатор регіону повідомив, що над областю нібито були знищені кілька високошвидкісних повітряних цілей. Також він заявив про пошкодження одного з підприємств.

За його словами, внаслідок події постраждали троє людей.

Втім, він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться.