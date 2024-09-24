Ворог змістить фокус на південь? Чому на Запоріжжя "полетіли" КАБи та які цілі РФ

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Що відомо про удари по Запоріжжю

Вперше російська армія вдарила КАБами по Запоріжжю ввечері 22 вересня. У проміжок з 22:19 до 23:04 було атаковано обласний центр та одне із сіл Запорізького району. Загалом зафіксовано сім прильотів.

Авіабомби влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомлялося про пошкодження 40 багатоквартирних будинків, 10 нежитлових будівель та приміщень, двох навчальних закладів та кількох автомобілів у Вознесенівському та Дніпровському районах. Вибухова хвиля розбила вікна на інших об'єктах.

Фото: наслідки удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

В результаті постраждали понад 20 осіб, за медичною допомогою звернулися 13 жінок та 8 чоловіків. Після огляду та першої допомоги більшість постраждалих відпустили додому. У лікарні залишаються дві жінки з мінно-вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

Увечері 23 вересня росіяни знову масовано ударили по Запоріжжю. Атака припала на об'єкт критичної інфраструктури та житлову забудову.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, ворог завдав шість авіаційних ударів КАБами. Пошкоджено понад 70 багатоквартирних будинків та інші будівлі у трьох районах.

Фото: наслідки удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Внаслідок влучання повністю зруйновано приватний будинок у Шевченківському районі. Загинув 47-річний чоловік, а його літня мати отримала поранення. Також у Шевченківському районі під авіуадар потрапило подвір'ям у приватному секторі, травмований підліток. А у Комунарському районі постраждала 13-річна дівчинка. Загалом повідомлялося про дев'ятьох постраждалих у понеділок.

Чим саме почали бити росіяни

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на повідомлення російських та українських джерел про те, що окупанти не застосовували плануючі КАБИ, а використовували фугасні бомби ФАБ-250, оснащені уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК).

Варіанти ФАБ радянської доби переважно некеровані. Поки невідомо, чи були в запущених по Запоріжжю авіабомбах системи наведення. Але по суті оснащення УМПК перетворює стандартні ФАБи на кориговані боєприпаси, здатні бити на більшу відстань.

Плануючі бомби мають дальність 40-60 км, йдеться у звіті ISW. Зазначимо, у вересні російська армія наростила кількість ударів по південних передмістях за 15-20 км від Запоріжжя, як правило, з тимчасово окупованих територій у районі Токмака чи Василівки. І очевидно, що атаки по обласному центру були лише питанням часу.

Під час обговорення цих ударів з'явилася інформація, що Росія працювала над удосконаленням КАБів, щоб вони могли долітати ще далі. Але військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов сумнівається, що для обстрілів Запоріжжя застосовуються якісь особливі бомби.

"Від Запоріжжя до лінії фронту близько 30 км. Чи можуть російські КАБи долітати? Звичайно, тому що точно здатні працювати на 30 км. Часто густо російські КАБи не дуже точні, прилітають по житловій забудові. Але ворог використовує всі наявні компоненти, щоб нанести найбільший шкоду", - розповів він.

Фото: ФАБ-500, що не розірвався на околицях Запоріжжя (facebook.com/DSNSZP)

Напередодні рятувальники виявили під Запоріжжям ФАБ-500, що не розірвався. Військовий експерт Михайло Жирохов наголошує, що росіяни не стоять на місці, застосовують також ФАБ-500Т, які мають кращу аеродинамічну форму та можуть летіти далі. Крім того, розвивається сама система УМПК: покращується електроніка та встановлюються більші крила. "Тому, звичайно, Запоріжжя вже у зоні досяжності таких КАБів", - зазначив він у коментарі YouTube- каналу РБК-Україна.

Чому зараз і які цілі

На думку Селезньова, основною ціллю можуть бути виробничі потужності, які задіяні у виготовленні ракетних озброєнь та іншого обладнання для Сил оборони України.

"Тому ворог намагається ці підприємства зруйнувати. Там, де дотягується КАБами, б'є КАБами. Там, де не дотягується, використовує ракети "Іскандер", північнокорейські або С-300/С-400. Тобто працює, щоб максимально послабити наш військовий потенціал. І тут немає нічого нового", - наголошує співрозмовник.

Як приклад він наводить підприємство "Мотор Січ". За час повномасштабної війни по заводу не раз били балістичними ракетами. А напередодні в російських пабликах з'явилося відео з наслідками ударів по нібито "цеху з виробництва компонентів для безпілотників". Українська сторона офіційно не підтверджувала новий приліт по заводу. Але примітно, що знаходиться він у Шевченківському районі, по якому днями били КАБами.

Чому росіяни почали застосовувати кориговані бомби саме зараз? Можливо тому, що знає, що українським силам на Запорізькому напрямку не вистачає систем протиповітряної оборони.

"Якби в районі Запоріжжя стояла батарея Patriot або SAMP/T, вони гарантовано перекривали б повітряний простір у радіусі до 120 км. Що унеможливлювало б застосування літаків з КАБами. Швидше за все, таких систем там немає. Я точно не знаю, але якби вони були, то російські літаки падали б, а не запускали бомби", - сказав експерт.

У звіті ISW також наводяться оцінки так званих "Z-воєнкорів", які вважають, що крайні удари по Запоріжжю можуть свідчити про зміну бойових можливостей. Що може стати відправною точкою для ударів по логістичних об'єктах поблизу обласного центру та мостах через Дніпро.

Однак, за словами Селезньова, противник гарантовано не розвалить мости КАБами. Певні пошкодження можуть бути, але не може бути мови про руйнування коригованою авіабомбою.

"Знову ж таки питання операційне і масштабів застосування. Думаю, у ворога немає таких можливостей. Але те, що він все частіше тут атакує, побічно свідчить про те, що в найближчій перспективі, як тільки реалізує завдання на сході в районі Вугледара, Селидового та Торецька, ймовірно, змістить фокус уваги на південь нашої країни. У тому числі на Запорізький напрямок. Згідно з їхньою конституцією, це нібито Росія, і вони намагатимуться захопити території. Така основа зараз закладається", - додав він.

Як можна захистити Запоріжжя від КАБів

Кориговані авіабомби запускаються з літаків типу Су-34 і Су-35. Для скидання КАБів треба підлетіти на певну відстань подалі від зони поразки українських засобів ППО малої дальності.

Запущений КАБ практично неможливо збити у повітрі, про це постійно кажуть експерти та військові. Протистояти загрозі можна, збиваючи літаки-носії. І це вкотре демонструє потребу України у посиленні можливостей протиповітряної оборони на лінії фронту та у ближніх тилових районах.

Але боротися можна не лише посиленням ППО. Другий варіант - знищувати російські літаки у місцях базування, пояснює Селезньов.

"Зараз кажуть, що ці літаки тримають на відстані понад 300 км. Але мені здається, що це не зовсім верифікована інформація", - зазначив він.

За його словами, більшість винищувачів-бомбардувальників, які використовуються для запуску КАБів, працюють на відстанях до 600 км. Тобто умовно виходить 300 км в один бік і 300 км на зворотний шлях.

"Відповідно, у ворога немає можливостей для маневру. Тому думаю, що оперативні аеродроми, якщо йдеться про удари по Запоріжжю, знаходяться на території тимчасово окупованого Криму та Ростовської області. І вони у досяжності ракет, які є у нас від західних партнерів. Тут лише одне питання - у дозволах та достатній кількості ракет. Захистити Запоріжжя від КАБів реально, потрібні лише політична воля наших партнерів та ресурсне забезпечення”, - підсумував він.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), коментар військового експерта Владислава Селезньова.