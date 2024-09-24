Враг сместит фокус на юг? Почему на Запорожье "полетели" КАБы и каковы цели РФ

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Что известно об ударах по Запорожью

Впервые российская армия ударила КАБами по Запорожью вечером 22 сентября. В промежуток с 22:19 до 23:04 были атакованы областной центр и одно из сел Запорожского района. В общей сложности зафиксировано семь прилетов.

Авиабомбы попали в объекты гражданской инфраструктуры. Сообщалось о повреждении 40 многоквартирных домов, 10 нежилых зданий и помещений, двух учебных заведений и нескольких автомобилей в Вознесеновском и Днепровском районах. Взрывная волна разбила окна и на других объектах.

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

В результате пострадали свыше 20 человек, за медицинской помощью обратились 13 женщин и 8 мужчин. После осмотра и первой помощи большинство пострадавших отпустили домой. В больнице остаются две женщины с минно-взрывными травмами в состоянии средней тяжести.

Вечером 23 сентября россияне снова массированно ударили по Запорожью. Атака пришлась по объекту критической инфраструктуры и жилой застройке.

Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, враг нанес шесть авиационных ударов КАБами. Повреждены более 70 многоквартирных домов и другие здания в трех районах.

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

В результате попадания полностью разрушен частный дом в Шевченковском районе. Погиб 47-летний мужчина, а его пожилая мать получила ранения. Также в Шевченковском районе авиуадар пришелся по двору в частном секторе, травмирован подросток. А в Коммунарском районе пострадала 13-летняя девочка. Всего сообщалось о девяти пострадавших в понедельник.

Чем именно начали бить россияне

Аналитики Института изучения войны (ISW) обращают внимание на сообщения российских и украинских источников о том, что оккупанты не применяли планирующие КАБЫ, а использовали фугасные бомбы ФАБ-250, оснащенные унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Варианты ФАБ советской эпохи в основном неуправляемые. Пока неизвестно, были ли у запущенных по Запорожью авиабомб системы наведения. Но по сути оснащение УМПК превращает стандартные ФАБы в корректируемые боеприпасы, способных бить на большее расстояние.

Планирующие бомбы имеют дальность 40-60 км, говорится в отчете ISW. Отметим, в сентябре российская армия нарастила количество ударов по южным пригородам в 15-20 км от Запорожья, как правило, с временно оккупированных территорий в районе Токмака или Васильевки. И очевидно, что атаки по областному центру были всего лишь вопросом времени.

При обсуждении этих ударов появилась информация, что Россия работала над усовершенствованием КАБов, чтобы они могли долетать еще дальше. Но военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сомневается, что для обстрелов Запорожья применяются какие-то особые бомбы.

"От Запорожья до линии фронта около 30 км. Могут ли российские КАБы долетать? Конечно, потому что точно способны работать на 30 км. Часто густо российские КАБы не очень точные, прилетают по жилой застройке. Но враг использует все имеющиеся компоненты, чтобы нанести наибольший вред", - рассказал он.

Фото: неразорвавшийся ФАБ-500 в окрестностях Запорожья (facebook.com/DSNSZP)

Накануне спасатели выявили под Запорожьем неразорвавшийся ФАБ-500. Военный эксперт Михаил Жирохов подчеркивает, что россияне не стоят на месте, применяют также ФАБ-500Т, которые имеют лучшую аэродинамическую форму и могут лететь дальше. Кроме того, развивается сама система УМПК: улучшается электроника и устанавливаются большие крылья. "Поэтому, конечно, Запорожье уже в зоне досягаемости таких КАБов", - отметил он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Почему сейчас и каковы цели

По мнению Селезнева, основной целью могут быть производственные мощности, задействованные в изготовлении ракетных вооружений и другого оборудования для Сил обороны Украины.

"Поэтому враг пытается эти предприятия разрушить. Там, где дотягивается КАБами, бьет КАБами. Там, где не дотягивается, использует ракеты "Искандер", северокорейские или С-300/С-400. То есть работает, чтобы максимально ослабить наш военный потенциал. И здесь нет чего-то нового", - подчеркивает собеседник.

В качестве примера он приводит предприятие "Мотор Сич". За время полномасштабной войны по заводу не единожды били баллистическими ракетами. А накануне в российских пабликах появилось видео с последствиями ударов по якобы "цеху по производству компонентов для беспилотников". Украинская сторона официально не подтверждала новый прилет по заводу. Но примечательно, что находится он в Шевченковском районе, по которому на днях били КАБами.

Почему россияне начали применять корректируемые бомбы именно сейчас? Возможно, потому что знает, что украинским силам на Запорожском направлении не хватает систем противовоздушной обороны.

"Если бы в районе Запорожья стояла батарея Patriot или SAMP/T, они гарантированно перекрывали бы воздушное пространство в радиусе до 120 км. Что делало бы невозможным применение самолетов с КАБами. Скорее всего, таких систем там нет. Я точно не знаю, но если бы они были, то российские самолеты падали бы, а не запускали бомбы", - сказал эксперт.

В отчете ISW также приводятся оценки так называемых "Z-военкоры", которые считают, что крайние удары по Запорожью могут свидетельствовать об изменении боевых возможностей. Что может стать отправной точкой для ударов по логистическим объектам вблизи областного центра и мостам через Днепр.

Однако по словам Селезнева, противник гарантированно не развалит мосты КАБами. Определенные повреждения могут быть, но не может быть речи о разрушении корректируемой авиабомбой.

"Опять же вопрос операционный и масштабов применения. Думаю, у врага нет таких возможностей. Но то, что он все чаще здесь атакует, косвенно свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе, как только реализует задачи на востоке в районе Угледара, Селидово и Торецка, по всей вероятности, сместит фокус внимания на юг нашей страны. В том числе на Запорожское направление. Согласно их конституции, это якобы Россия, и они будут пытаться захватить территории. Такая основа сейчас закладывается", - добавил он.

Как можно защитить Запорожье от КАБов

Корректируемые авиабомбы запускаются с самолетов типа Су-34 и Су-35. Для сброса КАБов нужно подлететь на определенное расстояние подальше от зоны поражения украинских средств ПВО малой дальности.

Запущенный КАБ практически невозможно сбить в воздухе, об этом постоянно говорят эксперты и военные. Противостоять угрозе можно, сбивая самолеты-носители. И это в очередной раз демонстрирует потребность Украины в усилении возможностей противовоздушной обороны на линии фронта и в ближних тыловых районах.

Но бороться можно не только усилением ПВО. Второй вариант - уничтожать российские самолеты в местах базирования, объясняет Селезнев.

"Сейчас говорят, что эти самолеты держат на расстоянии более 300 км. Но мне кажется, это не совсем верифицированная информация", - отметил он.

По его словам, большинство истребителей-бомбардировщиков, которые задействуются для запуска КАБов, работают на расстояниях до 600 км. То есть условно получается 300 км в одну сторону и 300 км на обратный путь.

"Соответственно, у врага нет возможностей для маневра. Поэтому думаю, что оперативные аэродромы, если речь идет об ударах по Запорожью, находятся на территории временно оккупированного Крыма и Ростовской области. И они в досягаемости ракет, которые есть у нас от западных партнеров. Здесь лишь один вопрос - в разрешениях и достаточном количестве ракет. Защитить Запорожье от КАБов реально, нужны лишь политическая воля наших партнеров и ресурсное обеспечение", - подытожил он.

При подготовке материала использовались: информация полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, отчет аналитиков Института изучения войны (ISW), комментарий военного эксперта Владислава Селезнева.