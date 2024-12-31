Ворог завдав 2500 ударів по позиціях ЗСУ. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

За сьогодні противник завдав по території України п’ять ракетних ударів (25 ракет), вісім авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 14 КАБ), використав для ураження 376 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2500 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Всі атаки противника зупинено Силами оборони.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів в районах Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки. Наші воїни відбили атаки окупантів.

На Сіверському напрямку окупанти вісім разів намагалися просуватись вперед в районі Білогорівки та Григорівки, отримали відсіч. Одне боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку активність ворога з початку доби складала 31 бойове зіткнення. Штурмові дії відбувались поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. Ще не завершились чотири бої.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Торецька та Щербинівки. Точиться один бій.

Від початку доби ворог 56 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка. Шість боєзіткнень ще тривають.

Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 208 окупантів, 94 з них - безповоротно. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, дві антени керування БпЛА, крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину та один міномет.

На Курахівському напрямку ворог 20 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове, де українські захисники відбили 18 атак, два боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили 11 атак противника поблизу Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного. Ворог скинув КАБ на Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку противник тричі намагався просуватись в бік Новоандріївки, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

У Курській області українські захисники відбили 12 наступальних дій загарбників. Російська авіація завдала трьох ударів, застосувавши три керовані авіаційні бомби по території РФ. Також ворог здійснив 298 обстрілів.