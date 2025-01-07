Ворог заборонив поповнювати мобільний рахунок українцям в окупації без паспорта РФ, - ЦНС

Нагадаємо, що крім поповнення рахунку українці в окупації втратили й інші права. Зокрема, через відсутність паспорта РФ люди з 1 січня більше не можуть отримати медикаменти, тепер їх доведеться купувати. Причому знайти ліки важко, і їхня ціна завищена в кілька разів.

Крім того, 5 січня ворог створив реєстр "контрольованих осіб", куди вносить українців, які не отримали російський паспорт. У разі внесення людина повинна буде або покинути територію, або отримати правову підставу там перебувати.

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