Ворог заборонив поповнювати мобільний рахунок українцям в окупації без паспорта РФ, - ЦНС

Українці на тимчасово окупованих територіях України більше не зможуть поповнювати рахунок мобільного без паспорта РФ. Росіяни вводять заборону задля примусової паспортизації населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Відтепер, якщо мешканець хоче поповнити баланс мобільного зв'язку готівкою, необхідно дати паспорт або авторизуватись через портал державних послуг. Таким чином, російські окупанти планують відстежувати реальних власників номерів.
"Це є елементом примусової паспортизації. Адже для поповнення рахунку й подальшого спілкування українець тепер має мати посвідку чи паспорт громадянина РФ. Також репресивний апарат Кремля буде більш ефективно відстежувати власників номерів", - зазначили в ЦНС.
Нагадаємо, що крім поповнення рахунку українці в окупації втратили й інші права. Зокрема, через відсутність паспорта РФ люди з 1 січня більше не можуть отримати медикаменти, тепер їх доведеться купувати. Причому знайти ліки важко, і їхня ціна завищена в кілька разів.
Крім того, 5 січня ворог створив реєстр "контрольованих осіб", куди вносить українців, які не отримали російський паспорт. У разі внесення людина повинна буде або покинути територію, або отримати правову підставу там перебувати.
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