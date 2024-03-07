ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ворог йшов з кількох напрямків. Десантники зірвали штурм РФ в Новомихайлівці

Україна, Четвер 07 березня 2024 13:59
UA EN RU
Ворог йшов з кількох напрямків. Десантники зірвали штурм РФ в Новомихайлівці Фото: українські десантники зірвали штурм РФ у Новомихайлівці (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники зірвали штурм окупантів у районі Новомихайлівки Донецької області Росіяни влаштували штурм одразу з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду.

"Учора противник одночасно з кількох напрямків штурмував позиції десантників, залучивши для підтримки своєї піхоти значну кількість бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, штурмові дії почалися зранку і тривали цілий день.

"Утім, усі атаки десантники відбили, знищивши 12 одиниць бронетехніки, з яких чотири це танки", - додають в бригаді.

Відео бою

На відео видно початок бою, коли противник кількома колонами висувається до позицій українських військ, вогневе ураження ворожої техніки і те, чим для окупантів закінчився цей наступ.

Ситуація в районі Новомихайлівки

За останню добу на Новопавлівському напрямку, де Мар'їнка, в районах сіл Георгіївка, Перемога, особливо Новомихайлівка, а також міста Красногорівка, ворог 20 разів безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Раніше, 4 березня, речник ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховій розповідав, що російські війська перекидають резерви, щоб захопити Новомихайлівку на Донеччині. На цьому напрямі фронту зараз ворожих штурмів більше, ніж біля Авдіївки.

Вже наступного дня, 5 березня, у звіті Інституту вивчення війни уточнювалося, що підрозділ російських військ просунувся до центру Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Російські війська намагаються перерізати українські лінії матеріально-технічного забезпечення, що проходять до Іванівського з півночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію