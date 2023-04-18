Ворог втратив близько двох рот за добу. РФ намагається взяти під контроль Донецьку область
Попри значні втрати, російські війська намагаються взяти під повний контроль Донецьку область. За добу противник не дорахувався вбитими та пораненими близько двох рот росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Втрати ворога вбитими та пораненими склали близько двох рот. Знищено та пошкоджено 8 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, БМП, БТР, МТЛБ, БПЛА “Орлан-10”", - розповів він.
Він додав, що противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку область, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Протягом минулої доби ворог 31 раз атакував наші позиції. Успіху не мав - відійшов", - розповів Тарнавський.
Командувач зазначив, що застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.
"Для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 362 обстріли", - констатував він.
Як повідомлялось, за словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, російська армія посилює обстріли артилерію та авіацією на Бахмутському напрямку. Окупанти перетворюють Бахмут на руїну.
Зокрема, українські прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті. Захисники заявили, що ворог змінює тактику.
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