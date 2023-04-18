Враг потерял около двух рот за сутки. РФ пытается взять под контроль Донецкую область
Несмотря на большие потери, российские войска пытаются взять под полный контроль Донецкую область. За сутки противник не досчитался убитыми и ранеными около двух рот россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Потери врага убитыми и ранеными составили около двух рот. Уничтожены и повреждены 8 единиц военной техники противника. В частности, танк, БМП, БТР, МТЛБ, БПЛА "Орлан-10"", - рассказал он.
Он добавил, что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую область, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки враг 31 раз атаковал наши позиции. Успеха не было - отошел", - рассказал Тарнавский.
Командующий отметил, что, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.
"Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА. В целом, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 362 обстрела", - констатировал он.
Как сообщалось, по словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, российская армия усиливает обстрелы артиллерию и авиацией на Бахмутском направлении. Оккупанты превращают Бахмут в руину.
В частности, украинские пограничники показали, как проходят уличные бои в Бахмуте. Защитники заявили, что враг меняет тактику.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.