Ворог всю ніч атакував два райони Дніпропетровської області: які наслідки

Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії.

У самому Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються. Без втрат.

До Кривого Рогу після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Потрапив до будівлі місцевого ліцею у центрі міста. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі ворог атакував обласний центр Запоріжжя та найближчі околиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.