RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг всю ночь атаковал два района Днепропетровской области: какие последствия

Фото: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты всю ночь атаковали два района в Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Никопольский район враг накрыл огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии.

В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. В Красногригорьевской громаде масштабы разрушений уточняются. Без потерь.

В Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. Попал в здание местного лицея в центре города. Разрушил два этажа. Произошел пожар. Никто не пострадал.

Напомним, ночью враг атаковал областной центр Запорожья и ближайшие окрестности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область