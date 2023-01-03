Ворог вночі та вранці масово обстріляв Сумську область: подробиці

Так, близько 23 години 2 січня росіяни з САУ обстріляли Краснопільську громаду. Ворог вдарив біля залізничного вокзалу – 5 "прильотів".

Крім того, після 2 ночі ворог здійснив два обстріли з артилерії по Середино-Будській громаді. Усього зафіксовано 38 "прильотів".

Також після 8 години ранку російські війська відкрили вогонь по Шалигінській громаді із зенітних установок.

Наслідки обстрілу уточнюються.