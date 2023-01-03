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Ворог вночі та вранці масово обстріляв Сумську область: подробиці

Фото: ворог вночі та вранці масово обстріляв Сумську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі та вранці 3 січня вдарили по Сумській області з артилерії та зенітних установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, близько 23 години 2 січня росіяни з САУ обстріляли Краснопільську громаду. Ворог вдарив біля залізничного вокзалу – 5 "прильотів".

Крім того, після 2 ночі ворог здійснив два обстріли з артилерії по Середино-Будській громаді. Усього зафіксовано 38 "прильотів".

Також після 8 години ранку російські війська відкрили вогонь по Шалигінській громаді із зенітних установок.

Наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, вчора ворожі війська обстріляли чотири громади Сумської області. Загалом протягом дня окупанти завдали 70 ударів.

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Сумська область