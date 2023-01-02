Росіяни завдали 70 ударів по прикордонню Сумської області

У понеділок, 2 січня, російські війська обстріляли чотири громади Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 70 ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 1 січня, російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 114 ударів.

Також раніше ми писали, що 31 грудня ворог завдав 110 ударів по Сумській області, постраждали шість громад.

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