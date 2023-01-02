Росіяни завдали 70 ударів по прикордонню Сумської області
Фото: росіяни завдали 70 ударів по прикордонню Сумської області (Getty Images)
У понеділок, 2 січня, російські війська обстріляли чотири громади Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 70 ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"70 ударів завдали росіяни по прикордонню із різних видів озброєння", - написав Живицький.
- Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії. Загалом було 42 прильоти.
- По Шалигинській громаді війська РФ били із мінометів, зафіксовано 3 прильоти.
- Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-24. На території вибухнули 5 ракет типу НУРС.
- Білопільська громада: росіяни вели вогонь по прикордонню із мінометів 120 мм калібру, 20 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 1 січня, російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області. Всього протягом дня окупанти завдали 114 ударів.
Також раніше ми писали, що 31 грудня ворог завдав 110 ударів по Сумській області, постраждали шість громад.
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