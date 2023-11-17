Враг ночью бил по Украине "Шахедами" и ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО

Россияне ночью атаковали Украину с помощью 10 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 17 ноября 2023 года противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Приморско-Ахтарска (РФ). К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что в результате боевой работы девять вражеских ударных БпЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, враг применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно, в результате ударов обошлось без потерь.

Войска РФ дронами обстреливают Украину

В последние дни оккупанты усилили удары дронами-камикадзе по территории Украины. Так, утром в четверг, 16 ноября, оккупанты с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

Известно, что в Хмельницкой области слышали взрывы из-за работы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил, что регион атакуют "Шахеды".

В результате сбития одного из дронов обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области. Водитель получил незначительные ранения. Кроме того, на территории продовольственных складов обломками повреждены кровельные покрытия, окна мастерской и 3-х этажного здания, а также семь емкостей для хранения растительного масла.