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Ворог вдарив по складах на Київщині: під завалами шукають жінку

09:12 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Ворог вдарив по складах на Київщині: під завалами шукають жінку Фото: наслідки удару по Київщині (t.me/dsns_kyiv_region)
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Ворог атакував складські приміщення в Бучанському районі на Київщині. Є постраждалі, а рятувальники шукають ще одну жінку - вона може бути під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київщини.

Одну постраждалу людину госпіталізували до лікарні. Ще двом допомогу надали на місці.

Пошуки жінки тривають. За попередніми даними, вона може бути під завалами. Зв'язку з нею немає.

Через атаку виникла пожежа. Її вже локалізували. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

На місці також працювали психологи ДСНС. Вони допомагали рідним постраждалих і працівникам підприємства.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня Росія випустила по Україні 136 ударних дронів.

Сили оборони збили або подавили 114 з них, а влучання зафіксували на 8 локаціях.

Також ми писали, що в ту ж ніч росіяни вдарили по "Епіцентру" в Чернігові.

Дрон поцілив у будівлю торговельного центру, пожежа виникла в центральній частині та перекинулася на дах.

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