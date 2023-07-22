Ворог вдарив по Куп'янському району Харківської області, є постраждалий

Російські окупанти обстріляли селище Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Один з цивільних отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній", - пише Синєгубов.
Зокрема, як пише голова ОВА:
Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.
Наприклад, за словами Синєгубова, лише за минулу добу ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.