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Ворог вдарив по Куп'янському району Харківської області, є постраждалий

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли селище Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Один з цивільних отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У смт Великий Бурлук Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення зазнав 30-річний цивільний чоловік, госпіталізований, стан середній", - пише Синєгубов.

Зокрема, як пише голова ОВА:

  • в районі сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району горіла пшениця в полі через російський мінометний обстріл;
  • росіяни вдарили ракетою С-300 по селу Благодатівка Куп'янського району. Без руйнувань й постраждалих;
  • в місті Вовчанськ росіяни пошкодили приватний будинок, сталася пожежа.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Наприклад, за словами Синєгубова, лише за минулу добу ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

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